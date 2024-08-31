揃って小幅安で引ける＝欧州株概況 きょうの欧州株式市場は揃って小幅安で引けた。終値は、ＦＴＳＥ１００指数が前営業日比３．０１ポイント安の８３７６．６３ポイント、仏ＣＡＣ４０指数が前営業日比１０．００ポイント安の７６３０．９５ポイントとなっている。フランクフルト（独）市場は、ＤＡＸ指数が前営業日比５．６５ポイント安の１万８９０６．９２ポイントとなっている。 ＦＴは石油メジャーのシェル、