ＮＹ他市場１時台ナスダックはプラス圏維持 NY株式30日（NY時間12:11） ダウ平均41292.39（-42.66-0.10%） ナスダック17577.52（+61.09+0.35%） CME日経平均先物38825（大証終比：+115+0.30%） 欧州株式30日GMT16:11 英FT1008376.63（-3.01-0.04%） 独DAX18906.92（-5.65-0.03%） 仏CAC407630.95（-10.00-0.13%） 米国債利回り（NY時間12:11） 2年債 3.906（+0.012）