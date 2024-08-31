ドジャース・ロバーツ監督は右肩腱板の損傷で60日間の負傷者リストに入り、28日に傘下3Aでリハビリ登板した山本が次回も3Aオクラホマシティーの一員として先発することを明かした。「5、6日後に3回を投げる予定」と説明した。山本は28日の3Aラウンドロック戦で2回1安打1失点だった。次回のリハビリ登板も問題なく終われば、次々回にメジャー復帰させる可能性がある。