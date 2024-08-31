◇インターリーグドジャース6−3オリオールズ （2024年8月29日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（30）は29日（日本時間30日）、オリオールズ戦で今季8度目の5打数無安打に終わった。連続出塁は10試合で止まり、出場9選手で安打がないのは大谷だけだった。ただ打撃内容は悪くなく、2回に日本選手3人目の通算3000打数に達し、チームは2連勝。メジャー最速で80勝を挙げ、30日（同31日）から直接対決4連戦を迎える2位ダ