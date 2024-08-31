FRONTIERブランドでPCを販売するインバースネットは、カプコンの神楽戦略活劇ゲーム「祇（くにつがみ）：Path of the Goddess」の推奨基準を満たしたデスクトップゲーミングPC「FRGHLB650/KNG」の販売を開始した。CPUとGPUをAMD製とすることで、高いゲーミングパフォーマンスを発揮する。購入時のBTOカスタマイズにも対応し、価格は269,800円から。新モデル「FRGHLB650/KNG」新モデル「FRGHLB650/KNG」では、優れた冷却性能と拡張