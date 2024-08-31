Ann Saphir[３０日 ロイター] - 米商務省が発表した７月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数を受け、連邦準備理事会（ＦＲＢ）は９月にまず０．２５％ポイントの利下げを決定し、その後の会合で０．５％ポイントの大幅利下げを実施するとの見方が金融市場で強まった。市場が見込む年内の合計の利下げ幅は引き続き１．０％ポイント。 商務省発表の７月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は前年比２．５％上昇と、伸び率は前月か