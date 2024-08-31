元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）が、イタリア・コモで行われたチャレンジャー大会（ツアー下部大会）の準々決勝を棄権した。２０２２年全仏オープンジュニアの覇者で世界ランキング３８０位のフランス選手と対戦予定だったが、肩の痛みを訴え試合前に棄権を決めた。コート上で異例のインタビューに応じた錦織は「肩に痛みがある。今週はとてもいいプレーができていたので、とても残念。リカバリーして来週プレーでき