プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「海鮮カレー焼きそば」 「豆腐の中華サラダ」 「サクモチ！チーズボール ほくほく人気の簡単おやつ by西川 綾さん」 「マンゴーソースのかき氷」 の全4品。 夏らしいお祭りメニューを取り入れた献立です。【主食】海鮮カレー焼きそば シーフードミックスで簡単海鮮焼きそば。 ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：341Kcal レシピ制作：料理講