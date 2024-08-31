きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸でスタートも、その後マイナスに転じた。前日比は、ダウ工業株３０種平均が６３．２４ドル安の４万１２７１．８１ドル、ナスダック総合指数が６１．０３高の１万７５７７．４６。 半導体大手インテルが事業分割への期待などから大きく買われ、全体の支えとなったが、ユナイテッドヘルスやゴールドマンサックスなどの売りの勢いが勝った。 インテル、アマゾン、マイ