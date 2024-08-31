ドル高進みドル円146円手前=ＮＹ為替 ドル高の勢いが強く145円97銭まで上昇した。145円70銭台を付けた後、もみ合いが続いていたが、週末を前にした調整の意識もあってなちゅ。 USDJPY 145.96