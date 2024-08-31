埼玉県の東京外環自動車道で11台が絡む事故があり、7人がけがをしました。消防によりますと、30日午後6時すぎ、外環道・内回りの三郷料金所近くで乗用車やトラックなど合わせて11台が絡む事故があり、1人が重傷を負うなど7人がけがをしました。この事故で、外環道・内回りは周辺の区間で通行止めになりましたが、先ほど解除されました。警察が事故原因を調べています。