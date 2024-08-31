気象台は、きょう（31日）午前1時2分に、大雨警報（土砂災害）を美咲町に発表しました。 【写真を見る】【大雨警報】岡山県・美咲町に発表 岡山県では、31日朝まで土砂災害に、31日明け方まで河川の増水に警戒してください。北部では、31日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。 【警報（発表中）と予報値】■岡山市□大雨警報・土砂災害31日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mmピーク時間31日未