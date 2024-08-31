◇パリ・パラリンピック第3日競泳（2024年8月30日ラデファンスアリーナ）競泳男子100メートル自由形（運動機能障害S4）で鈴木孝幸（37＝ゴールドウイン）が銀メダルを獲得した。21年東京大会に続く2連覇は逃したものの、金メダルだった男子50メートル平泳ぎ（運動機能障害S3）に続き、今大会2個目のメダルを獲得。6大会連続出場のパラリンピックで通算12個目のメダルとなった。2日連続でメダルを手にした鈴木は「とても