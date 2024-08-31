■パリパラリンピック水泳男子100m自由形（S4・運動機能）決勝（日本時間31日、ラデファンス・アリーナ）50m平泳ぎで金メダルに輝いた鈴木孝幸（37、GOLDWIN）が2種目目の100m自由形決勝に挑み、1分21秒71で見事銀メダルに輝いた。鈴木は今大会2つ目のメダル獲得となった。左腕を突き上げて入場してきた鈴木。勢いよく飛び込んだが、最初の50mは出遅れてしまい、4、5番手で折り返す。それでも残り50mで猛然と追い上げ、先を行く