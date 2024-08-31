パリ・パラリンピックは第３日の３０日、競泳の男子１００メートル自由形（運動機能障害Ｓ４）決勝が行われ、鈴木孝幸（３７）（ゴールドウイン）が１分２１秒７１で銀メダルを獲得した。鈴木は前日の５０メートル平泳ぎ「金」に続く今大会２個目のメダル。通算のメダル数は１２個となった。この種目では東京大会の金メダルに続くメダル獲得となった。鈴木は予選を１分２２秒８０の全体１位で通過。決勝では、前半５０メート