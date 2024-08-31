台風10号の影響で、西日本の各地のほか、台風から離れた関東や東海でも記録的な大雨となりました。30日午後8時前の和歌山・白浜町では、非常に強い雨が降り、目を開けているのもやっとの状況でした。台風が近づくにつれて強まる雨。自転車並みの速度で四国付近を東に進んでいる台風10号の影響で、関東や東海でも、すでに記録的な大雨となり、被害が相次いでいます。30日午前7時半ごろの神奈川・平塚市では、未明からの大雨で道路は