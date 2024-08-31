気象庁によりますと、台風第１０号は、きのう（３０日）午後９時には四国中央市付近にあって、１時間におよそ２０キロの速さで東へ進んでいます。 【写真を見る】【台風情報】台風10号岡山県はきょう（31日）朝にかけて土砂災害に明け方にかけて河川の増水や氾濫に厳重に警戒を【31日午前0時50分現在】 中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心から半径