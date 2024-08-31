Netflixドラマ「全裸監督」などでおなじみAV監督の村西とおる（75）が30日、大阪市のOSKA MUSEで著書「ありがとう、松ちゃん〜松本人志問題をぶった斬る！」刊行を記念したトークライブ「村西とおるトークライブin大阪」に登壇した。同書は、「週刊文春」を発行する文藝春秋社と名誉毀損（きそん）などの裁判で係争中のダウンタウン松本人志（60）を応援する多くのファンから届いた声を、「ありがとう、松ちゃん」応援委員会発起人