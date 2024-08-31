気象台は、午前0時35分に、大雨警報（土砂災害）を倉敷市、総社市、矢掛町、吉備中央町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岡山県・倉敷市、総社市、矢掛町、吉備中央町に発表岡山県では、31日朝まで土砂災害に警戒してください。北部では、31日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■岡山市□大雨警報・土砂災害31日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm