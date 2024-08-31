ＮＹ他市場０時台米国株小幅高 NY株式30日（NY時間11:03） ダウ平均41365.40（+30.35+0.07%） ナスダック17598.17（+81.74+0.47%） CME日経平均先物38895（大証終比：+185+0.48%） 欧州株式30日GMT15:03 英FT1008382.24（+2.60+0.03%） 独DAX18918.08（+5.51+0.03%） 仏CAC407641.81（+0.86+0.01%） 米国債利回り（NY時間11:03） 2年債 3.904（+0.010） 10年債3