米半導体大手インテル、事業分割期待などが上昇さそう＝米国株個別 ベイ半導体大手インテルはコスト高などの厳しい状況から8月初めに配当支払いの停止や大規模人員削減などを打ち出した。それにとどまらず、同社は金融機関との協議で事業分割を含む複数選択肢を検討との報道があり、株価の大幅高を誘っている。同報道が見られた米市場前の時間外でもしっかり、NY市場に入って買いに勢いがついた。 インテル 21.97（+1.84