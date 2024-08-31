気象台は、午前0時27分に、大雨警報（土砂災害）を横須賀市、三浦市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・横須賀市、三浦市に発表神奈川県では、31日明け方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■横浜市□大雨警報・土砂災害31日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mmピーク時間31日明け方■川崎市□大雨警報・土砂災害31日明け方にかけて警戒・浸水1時間最