【一番くじ 進撃の巨人～地鳴らし～】 8月31日 順次発売 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 進撃の巨人～地鳴らし～」を8月31日より順次発売する。価格は1回850円。 本商品は、「進撃の巨人」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞には、エレン＆ミカ