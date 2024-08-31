【超合金魂 GX-31SP 超電磁マシーン ボルテスV CHOGOKIN 50th Ver.】 8月31日 発売 価格：33,000円 BANDAI SPIRITSは、フィギュア「超合金魂 GX-31SP 超電磁マシーン ボルテスV CHOGOKIN 50th Ver.」を8月31日に発売する。価格は33,000円。 TVアニメ「超電磁マシーン ボルテスV」の主人公機「ボルテスV」が50周年仕様になって登場する