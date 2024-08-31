深圳・香港・広州地域、５年連続で世界２位科学技術クラスター深圳光明科学城の先行エリア。（2023年4月17日、ドローンから、深圳＝新華社記者/梁旭）【新華社香港8月30日】世界知的所有権機関（WIPO）が27日に発表した2024年版グローバルイノベーションインデックス（GII）の「科学技術クラスター」トップ100ランキングで、中国の「深圳・香港・広州」が5年連続で2位となった。香港特別行政区政府