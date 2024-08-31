１９６７年：ソウル駅で蒸気機関車をディーゼル機関車に置き換え１９７１年：非敵性共産国家との交易許容を閣議決定１９８４年：韓日首脳間の直通電話開設２０２０年：人気グループＢＴＳ（防弾少年団）の初の英語曲「Ｄｙｎａｍｉｔｅ」、韓国人アーティストの曲として初めて米ビルボードのメインシングルチャート「ホット１００」で１位に著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止