2002（平成14）年8月31日、丸みを帯びた車体に緑色の外観で「いもむし」の愛称で親しまれてきた名古屋鉄道の流線形電車3400系が現役を引退した。新可児駅（岐阜県可児市）では「さよなら運転記念発車式」が開かれ、鉄道愛好家ら約300人が参加、1937年の登場以来65年間走り続けた電車に別れを告げた。