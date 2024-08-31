パリ・パラリンピックは大会第3日の30日、陸上の男子5000メートル（視覚障害T11）があり、唐沢剣也が14分51秒48で2大会連続の銀メダルを獲得しました。【写真】期待の若手、橋本勝也の激しい守備車いすラグビー1次リーグでは、日本が45―42で米国を下しました。29日は競泳の男子50メートル平泳ぎ（運動機能障害SB3）があり、鈴木孝幸が48秒04で金メダルを獲得。日本勢の今大会メダル第1号。鈴木は6大会連続出場で、通算獲得