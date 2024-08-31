31日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比100円高の3万8810円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万8647.75円に対しては162.25円高。出来高は6888枚となっている。 TOPIX先物期近は2713ポイントと前日比2.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.37ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物