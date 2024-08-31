【198Xのファミコン狂騒曲】 8月31日 発売 価格：2,200円 SBクリエイティブは、書籍「198Xのファミコン狂騒曲」を8月31日に発売する。価格は2,200円。 本書は元「ファミコン通信」編集長の塩崎剛三氏による自伝作。「ファミコン通信」の記事をスタートし、編集者仲間やゲームデザイナー堀井雄二氏（ゆう坊）と出会い、編集者としてだけ