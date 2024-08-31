JR岡山駅前30日午後11時ごろ 岡山県によりますと台風11号の影響で、県内で2人がけがをしました。 岡山市南区で30代の男性が原付きバイクを運転中、強風にあおられて転倒し軽傷。瀬戸内市の70代の女性が自宅で土のうを積んでいた際に転倒して骨折し、入院したということです。