ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（8月）23:00 結果67.9 予想67.8前回67.8（ミシガン大学消費者信頼感指数) 1年インフレ期待 結果2.8% 予想2.9%前回2.9％ 長期インフレ期待 結果3.0％ 予想3.0％前回3.0％