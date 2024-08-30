気象台は、午後11時33分に、大雨警報（土砂災害）を那智勝浦町、古座川町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】和歌山県・那智勝浦町、古座川町に発表南部では、31日未明から31日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■那智勝浦町□大雨警報【発表】・土砂災害31日未明から31日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mm■古座川町□大雨警報【発表】・土砂災害31日未明から31日