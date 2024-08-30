自民党の加藤勝信・元官房長官（６８）が、党総裁選（９月１２日告示、２７日投開票）に出馬する方針を固め、周辺に伝えた。出馬に必要な推薦人２０人の確保にめどがついた。これで総裁選への立候補が見込まれるのは計８人となった。加藤氏は衆院岡山５区（新３区）選出で当選７回。厚生労働相、官房長官、党総務会長などを歴任した。総裁選への出馬は初めてとなる。政策集団に衣替えした茂木派に所属しており、同派からは茂木