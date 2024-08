TM NETWORKで音楽プロデューサーの小室哲哉(65)自身が代表取締役を務めていた会社から受けていた貸付金の一部である1億円を繰り上げ返済したことが30日、分かった。当該会社の親会社「THE WHY HOW DO COMPANY株式会社」が公式サイトで発表した。発表文によると、小室が繰り上げ返済できた理由として積極的なアーティスト活動を挙げた。4月に配信されたNetflix映画「シティーハンター」の主題歌を担当するなど、活動が好調だった