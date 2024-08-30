日本時間２３時００分に米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（8月）23:00 予想67.8前回67.8（ミシガン大学消費者信頼感指数)