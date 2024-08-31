【ニューヨーク時事】週末３０日のニューヨーク株式相場は続伸して始まった。米物価関連指標がほぼ予想通りとなったことで利下げ期待が一段と高まり、買われた。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１３２．７２ドル高の４万１４６７．７７ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１１６．３７ポイント高の１万７６３２．８０。