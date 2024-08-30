お笑いコンビ「インパルス」の堤下敦が３１日、「ＮＯＮＳＴＹＬＥ」の石田明のユーチューブチャンネルに出演。現在の生活や、相方・板倉俊之との関係を明かした。石田が「生きてて楽しいですか？」と切り込むと、堤下は「フィフティーフィフティー」と回答。「ギリ楽しいか楽しくないかで生きてる。明日死んでもいいし、明日生きてもいいと思って毎朝目覚めてる」と心境を吐露した。現在の活動については「自分のやりたい