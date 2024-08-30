政府の２０２５年度一般会計予算で、各省庁からの概算要求が３０日、出そろった。防衛費が初めて８兆円を超えるなど歳出が膨らみ、要求総額は１１７兆円を超える見込みだ。総額は２４年度（１１４兆３８５２億円）を３兆円程度上回り、２年連続で過去最大を更新する。総額が１１０兆円を超えるのは４年連続だ。防衛省の要求額は過去最大の８兆５３８９億円（２４年度当初予算比１０・５％増）に上った。敵のミサイル基地などを