【ニューデリー共同】インド政府は30日、2024年4〜6月期の実質国内総生産（GDP、速報値）が前年同期比6.7％増だったと発表した。7.8％増の1〜3月期から減速した。業種別に見ると、建設業が10.5％増、製造業が7.0％増となり、成長をけん引。農林水産業は2.0％増と伸びが鈍化した。人口増と中間層の拡大に伴い、GDPの過半を占める個人消費は伸びた。インドのGDPは名目ベースで旧宗主国の英国を上回り、世界5位。外国為替相場の