30日午後10時50分、大分県と気象台は、中津市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、姫島村、玖珠町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・中津市・豊後高田市・杵築市・宇佐市・国東市・姫島村・玖珠町