ヴァン クリーフ＆アーペル(Van Cleef & Arpels)は、アイコンジュエリー「アルハンブラ」の新作として、ブルーアゲートのリング、ウォッチを発売。ブルーアゲートの新作リング＆ジュエリーウォッチ幸運のシンボルである四つ葉のクローバーを象った「アルハンブラ」コレクションから、深みのある色味のブルーアゲートを用いた「ヴィンテージ アルハンブラ リバーシブル リング」、「スウィート アルハンブラ ウォッチ」がライン