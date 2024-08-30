東京の遊園地・よみうりランドは、「よみうりランド ジュエルミネーション2024 LIGHT is LOVE〜ダイヤモンド60セレブレーション〜」を、2024年10月24日(木)から2025年4月6日(日)まで開催する。宝石色の光に包まれる「よみうりランド ジュエルミネーション」「よみうりランド ジュエルミネーション」は、宝石色にきらめくイルミネーションと東京の夜景が一望できる、関東最大級のイルミネーションイベント。2024年は、開園60周年を