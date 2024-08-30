アレキサンダー・マックイーン(Alexander McQueen)の2024年秋冬コレクションから、ウィメンズバッグ「スリングバッグ(sling bag)」が登場。アシンメトリーシルエットのスリングバッグ「スリングバッグ」は、カーフスキンスエード1枚から手作業で製作された、どの角度からアシンメトリーなシルエットのバッグ。幅広のストラップを備えており、体に沿うようなしっかりとしたフィット感で使用できる。ロゴ刻印入りの大ぶりシルバーバ