イングランド３部のバーミンガムに所属する元日本代表ＭＦ三好康児が、ドイツ１部ボーフムに移籍する可能性があると、ドイツメディア「スカイスポーツ」は３０日、報じた。川崎の下部組織出身の三好は２０１５年にトップチームへ昇格すると、１９年８月にベルギー１部アントワープへ移籍。昨年の６月に当時２部だったバーミンガムに加入すると、昨季は４３試合で６ゴールの活躍。日本代表としてはコパ・アメリカ２０１９でメン