2024年12月、東京 シアターHにて、2025年1月大阪 サンケイホールブリーゼにて、シンる・ひま オリジナ・る ミュージカ・る 革命『もえ・る剣』（通称：る剣（るけん））が上演されることが決定した。 本公演は、「大人たちが本気でふざける」をモットーに、“面白おかしく、そしてなんとなく歴史が学べる舞台公演“として、2011年より続く“祭”シリーズの最新作。伝統ある商業演劇スタイル