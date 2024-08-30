台風10号の影響です。きょう（30日）午後3時過ぎ、岡山市南区浦安南町で原付バイクが風にあおられ、転倒しました。 岡山市によりますと、バイクに乗っていた男性（30）が、右肩や胸部を打撲する軽いけがをしているということです。