JR九州は30日午後9時現在で、台風10号の影響に伴う31日の運転計画について発表した。九州新幹線は博多〜熊本、熊本〜鹿児島中央で通常どおり運転。山陽新幹線との相互直通運転も始発から通常どおり行う。西九州新幹線武雄温泉〜長崎も通常どおり運転する。 