【ニューヨーク時事】週末３０日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米インフレ指標の発表を受けて円売り・ドル買いが優勢となり、１ドル＝１４５円台後半に下落した。午前９時現在は１４５円５０〜６０銭と、前日午後５時比５６銭の円安・ドル高。