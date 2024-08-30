【ニューヨーク共同】30日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比49銭円安ドル高の1ドル＝145円43〜53銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1069〜79ドル、161円07〜17銭。朝方発表された7月の米個人消費支出（PCE）物価指数の結果を受けて米長期金利が上昇傾向となり、日米金利差の拡大を意識した円売りドル買いが優勢となった。